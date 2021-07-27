В Офисе генпрокурора сообщили, что не получали заявление Мамедова об отставке

Об этом в Офисе генпрокурора сообщили 27 июля в ответ на запрос "Радіо Свобода".

"По поводу этого вопроса пока заявление не поступало", – проинформировала пресс-служба. От других комментариев в ведомстве отказались.

Контекст:

30 июня департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, с 1 июля работу департамента курирует лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за каких-то секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая тоже была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне".

8 июля у Мамедова забрали еще и департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров.

20 июля юридическая фирма "Миллер" сообщила, что 7 июля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно Мамедова по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Мамедову вменяют, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова.

26 июля адвокаты проинформировали, что Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и уходит из прокуратуры после 25 лет работы в ведомстве. Причиной указали давление со стороны руководства Офиса генпрокурора и СБУ.