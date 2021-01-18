В Офисе президента считают, что визит Байдена в Украину – "вопрос недалекого будущего"

Офис президента Украины пригласит избранного президента США Джо Байдена на 30-ю годовщину независимости Украины. Об этом заместитель главы ОПУ Игорь Жовква рассказал в интервью ТСН, опубликованном 18 января.
"Конечно, будем приглашать. Как и других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы [запланированный на 23 августа]. И, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому у нас есть куда приглашать иностранных лидеров, в том числе президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена – это также вопрос недалекого будущего", – сказал Жовква.
Байден вступит в должность президента США 20 января. Он уже приезжал в Украину, в последний раз – когда был вице-президентом США в 2017 году.
30-ю годовщину независимости в Украине будут отмечать 24 августа 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил посетить Киев в это время канцлера Германии Ангелу Меркель во время беседы 15 января. Намерение приехать в Украину на празднование Дня Независимости уже подтвердил вселенский патриарх Варфоломей – он принял приглашение главы государства.