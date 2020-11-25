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В Офисе президента сообщили о начале консультаций по ликвидации Окружного суда Киева, в Высшем совете правосудия информацию опровергли

Почти месяц назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает перезагрузку Окружного административного суда Киева, и анонсировал начало консультаций по этому вопросу с Высшим советом правосудия. В ВСП сказали, что формально консультации еще не начались.

Петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета" появилась на сайте президента Украины 30 июля
Петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета" появилась на сайте президента Украины 30 июля
Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале консультаций по ликвидации Окружного административного суда Киева, однако в Высшем совете правосудия эту информацию опровергли. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему".

В ВСП агентству пояснили, что спустя почти месяц после этого процесс консультаций так и не начался.

"Формальные консультации не начались. Эта процедура [ликвидации суда] четко определена законом "О Высшем совете правосудия" и законом "О судоустройстве и статусе судей", и Высший совет правосудия в рамках этих процедур будет выполнять свои полномочия. Но на данный момент из Офиса президента никакие документы или запросы нам не поступали", – сообщил глава совета Андрей Овсиенко.

В ОП, в свою очередь, заявили, что направили соответствующее письмо в Совет правосудия.

"На прошлой неделе от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации", – сказал в комментарии "РБК-Украина" замглавы ОП Андрей Смирнов.

Петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета" появилась на сайте президента Украины 30 июля и в октябре набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что, в частности, Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы в июле 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

В августе НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

В октябре они проигнорировали судебное заседание.

Теги: Владимир Зеленский, Высший совет правосудия, Офис президента Украины, ОАСК
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