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В Окружной админсуд Киева подали иск об отмене результатов конкурса на должности заместителей директора ГБР

Адвокат Олег Бердило, который участвовал в конкурсе на должность первого заместителя и заместителей директора Госбюро расследований, обжаловал решение конкурсной комиссии.

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Решение конкурсной комиссии обжалуют в ОАСК
Решение конкурсной комиссии обжалуют в ОАСК
Фото: oask.gov.ua

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) подан иск с требованием отменить результаты конкурса на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 30 января проинформировал сайт суда.

"В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Кроме этого, истец просит суд обязать комиссию допустить его к участию в данном конкурсе", – сказано в сообщении.

ОАСК открыл производство по делу. Его будут рассматривать "в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам".

Проект "Ґрати" отмечает со ссылкой на ОАСК, что иск подал адвокат Олег Бердило. Он рассказал, что "подавал свои документы на конкурс, однако о том, что он не прошел его, узнал постфактум – из сообщения о результатах конкурса на сайте Госбюро".

В иске Бердило указал, что кандидатам на эту должность дали только пять дней вместо 15 и эти дни пришлись на новогодние праздники. Кроме того, адвокат отметил, что кандидатам не сообщили письменно о результатах проверки, а на сайте Госбюро не опубликовали полный список кандидатов, допущенных на квалификационный экзамен, а также график тестов и собеседований.

В январе один из претендентов на должность в ГБР Константин Грицишин через суд требовал запретить проведение конкурса.

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении на должность первого заместителя директора ведомства Александра Бабикова, который ранее был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов, заявила и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова.

Заместителем руководителя бюро стал Александр Соколов.

Теги: конкурс, адвокат, Окружной админсуд Киева, иск, суд, ОАСК, ГБР
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