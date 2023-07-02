В ОП обратились к тем, кто "боится" победы Украины: Вы удивительные люди с драматической склонностью к суициду

Подоляк: В этой войне может быть только один победитель и один проигравший Фото: president.gov.ua

"Не существует большего инфантилизма и оторванности от реальности, чем разговоры заокеанских интеллектуалов о необходимости переговоров с Россией, "плохом мире" и прекращении огня, потому что "поражение военного преступника [президента РФ Владимира] Путина дестабилизирует политическую ситуацию в России", – написал он.

Советник главы ОП назвал это "фантастическим необъятным мазохизмом".

"Поймите, наконец: это не маленький локальный конфликт, где остается место для привычного realpolitik. В войне двух систем с таким масштабом жертв и разрушений, с боями такого уровня интенсивности все точки невозврата уже давно остались позади", – считает Подоляк.

По его словам, "сегодня в этой войне может быть только один победитель и один проигравший".

"Если с такими "картами на столе" вы боитесь победить (проявлять инициативу), а потому подсознательно хотите, чтобы Украина проиграла ради псевдостабилизации отношений с Москвой, вы просто удивительные люди с драматической склонностью к суициду. Ведь в таком случае проиграет не только Украина. Проиграете также вы, сыграв панихиду западному миру в собственном "конце истории", – заявил Подоляк.

Не існує більшого інфантилізму та відірваності від реальності, ніж розмови заокеанських інтелектуалів про необхідність переговорів з Росією, «поганий мир» та припинення вогню, тому що… «поразка воєнного злочинця Путіна дестабілізує політичну ситуацію в Росії». Фантастичний… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 2, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)