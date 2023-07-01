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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти половина украинцев потеряла на войне друга или родственника – КМИС

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В мае 2023 года 47% украинцев ответили, что они потеряли на войне близких людей
В мае 2023 года 47% украинцев ответили, что они потеряли на войне близких людей 
Фото: depositphotos.com

Количество украинцев, которые на войне потеряли близкого человека, за год увеличилось вдвое. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 30 июня.

По данным социологов, в мае 2022 года 20% украинцев говорили, что они потеряли друга или члена семьи, спустя год, в мае 2023 года, таких стало 47%. 

Отвечая на вопрос, как война повлияла на жизнь, украинцы также отмечали, что у них ухудшилось психическое здоровье (64%), снизился доход (64%), ухудшилось физическое здоровье (55%), они переживают разлуку с семьей (43%), потеряли работу (27%), потеряли имущество (11%).

Исследователи обратили внимание, что женщины чаще сообщали об ухудшении здоровья и разлуке с семьей, а мужчины – о потере друзей или членов семьи, а также о потере работы. 

Скриншот: kiis.com.ua
Скриншот: kiis.com.ua

"И все же, несмотря на то, что они продолжают платить эту огромную цену, украинцы остаются очень устойчивыми и оптимистичными по отношению к своему будущему и окончательной украинской победе", – отметили социологи.

Процент людей, которые настроены "очень оптимистично" или "скорее оптимистично, чем пессимистично" в отношении будущего Украины, как и год назад, составляет 87%. По просьбе выбрать одно слово, вызывающее у них оптимизм, респонденты чаще всего говорили "победа".

Скриншот: kiis.com.ua

"Несмотря на беспрерывные ночные бомбардировки – особенно Киева в последние несколько месяцев, – моральный дух украинцев и вера в победу остаются неизменными", – резюмировали социологи. 

Контекст:

Опрос провели с 10-го по 21 мая 2023 года по телефону с использованием компьютера среди 2509 украинцев из всех регионов Украины, кроме тех, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.

КМИС сделал исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".

    Теги: Россия, Украина, российская агрессия, война России против Украины, КМИС
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