Почти половина украинцев потеряла на войне друга или родственника – КМИС

В мае 2023 года 47% украинцев ответили, что они потеряли на войне близких людей Фото: depositphotos.com

По данным социологов, в мае 2022 года 20% украинцев говорили, что они потеряли друга или члена семьи, спустя год, в мае 2023 года, таких стало 47%.

Отвечая на вопрос, как война повлияла на жизнь, украинцы также отмечали, что у них ухудшилось психическое здоровье (64%), снизился доход (64%), ухудшилось физическое здоровье (55%), они переживают разлуку с семьей (43%), потеряли работу (27%), потеряли имущество (11%).

Исследователи обратили внимание, что женщины чаще сообщали об ухудшении здоровья и разлуке с семьей, а мужчины – о потере друзей или членов семьи, а также о потере работы.

Скриншот: kiis.com.ua

"И все же, несмотря на то, что они продолжают платить эту огромную цену, украинцы остаются очень устойчивыми и оптимистичными по отношению к своему будущему и окончательной украинской победе", – отметили социологи.

Процент людей, которые настроены "очень оптимистично" или "скорее оптимистично, чем пессимистично" в отношении будущего Украины, как и год назад, составляет 87%. По просьбе выбрать одно слово, вызывающее у них оптимизм, респонденты чаще всего говорили "победа".

Скриншот: kiis.com.ua

"Несмотря на беспрерывные ночные бомбардировки – особенно Киева в последние несколько месяцев, – моральный дух украинцев и вера в победу остаются неизменными", – резюмировали социологи.