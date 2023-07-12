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В Раде предложили сокращать срок заключенным за чтение книг

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Законопроект предлагает отнимать по трое суток заключения за каждую прочитанную книгу
Законопроект предлагает отнимать по трое суток заключения за каждую прочитанную книгу
Фото: depositphotos.com

В Верховную Раду подали законопроект №9477, который позволит осужденным людям уменьшать свой срок заключения чтением книг. Его зарегистрировали 10 июля.

Автор законопроекта – нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко. В пояснительной записке он отмечает, что учреждение отбывания наказаний предназначено не только для выполнения функции наказания, а также и для содействия исправлению и ресоциализации осужденных.

В связи с этим депутат предложил сокращением срока мотивировать осужденных на чтение как на один из способов исправления.

Согласно предложению нардепа, одна прочитанная книга должна отминусовать трое суток лишения свободы. Однако это касается только книг, одобренных Министерством юстиции.

Кроме того, за год количество книг, прочтение которых может сократить срок, не может превышать 10. То есть за год таким образом можно уменьшить срок не более чем на 30 суток.

Одним из прогнозируемых следствием такого нововведения автор проекта назвал сокращение расходов госбюджета Украины на содержание заключенных благодаря досрочному освобождению (около 5% в год).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, депутаты, заключенные, законопроект, расходы
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