В США прошло голосование на президентских выборах, Маркив вернулся в Украину, новый рекорд по коронавирусу. Главное за день

В США прошло голосование на выборах

3 ноября в США состоялось голосование на выборах президента. Основными конкурентами считают нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Сейчас проходит подсчет голосов, "ГОРДОН" следит за событиями в режиме онлайн.

Маркив вернулся в Украину и хочет подать иск в ЕСПЧ

4 ноября военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, которого оправдал итальянский апелляционный суд по делу об убийстве фотокорреспондента Андреа Роккелли, вернулся в Украину. Он сказал, что намерен продолжить службу в Нацгвардии.

Также украинец хочет обращаться в Европейский суд по правам человека из-за пребывания в итальянской тюрьме.

Рекорд по коронавирусу

В Украине число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 9 тыс.– заразилось 9524 человека. Умерло за сутки 199 человек, выздоровело 7536 пациентов. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, умер 7731 пациент, вылечилось 176 404 человека.

Зеленский уволил Трофимова

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначил его своим внештатным советником.

Также Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы Офиса президента и должности помощников главы государства.

Рада не поддержала отсрочку введения РРО

Законопроект №4313, который предлагает отсрочить до 1 января 2022 года введение обязательного применения регистратора расчетных операций (РРО) и программных РРО плательщиками единого налога со второй по четвертую группу, не набрал необходимого количества голосов в парламенте 4 ноября. "За" проголосовали 212 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Документ отправлен на доработку и подготовку к первому чтению.