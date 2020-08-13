В Украине начнут заочное расследование в отношении экс-командира роты "Беркута"

Суд в Киеве разрешил Госбюро расследований применить процедуру спецрасследования в отношении бывшего командира роты специального назначения "Беркут", которого подозревают в причастности к убийствам на Институтской.

Протесты в Киеве привели в феврале 2014 года к массовым жертвам Фото: ЕРА

Печерский районный суд Киева 12 августа разрешил Государственному бюро расследований провести заочное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка милиции "Беркут", которого подозревают в причастности к убийствам на Майдане. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Бывший милиционер подозревается в совершении умышленных убийств митингующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, а также других особо тяжких преступлений. Фамилия подозреваемого не сообщается.

Принимаются меры для получения разрешений на осуществление специального досудебного расследования в отношении других подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении участников акций протеста в 2013–2014 годах, в том числе объявленных в международный розыск, отметили в бюро.

Кроме того, суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста бывшему директору департамента материального обеспечения МВД Украины в уголовном производстве по фактам поставки из Российской Федерации специальных средств и их дальнейшего использования во время событий 18–20 февраля 2014 года в центре Киева, добавили в пресс-службе.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В результате событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

В исполнении расстрелов митингующих обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – беглого президента Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.