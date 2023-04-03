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В Украине пока не планируют запрещать TikTok – Федоров

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Федоров: Разговоров и действий в этом направлении нет пока что
Федоров: Разговоров и действий в этом направлении нет пока что
Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

В Украине сейчас не планируют запрещать TikTok ни на смартфонах чиновников, ни в целом на территории Украины, сообщил в интервью LIGA.net вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Таких разговоров сейчас нет. Мы внимательно следим за происходящим в других странах. Но таких разговоров и конкретных действий в этом направлении нет пока что", – сказал министр.

24 марта на сайте Офиса президента появилась электронная петиция с предложением запретить TikTok на территории Украины, так как, по мнению автора, через эту соцсеть "идет много пропаганды". За полторы недели она набрала 9,6 тыс. голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения.

Контекст:

TikTok – китайское приложение для создания и распространения видео и онлайн-трансляций. Сервис запущен в сентябре 2016 года китайской компанией ByteDance.

В последние месяцы власти разных стран все чаще стали запрещать использовать своим сотрудникам TikTok на рабочих устройствах. Например, 15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. 28 декабря проект поддержала и Палата представителей.

Кроме того, министерство юстиции США расследует слежку за американскими гражданами, в том числе за несколькими журналистами, освещающими технологическую отрасль, со стороны ByteDance. А спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти 26 марта заявил, что в Китае имеют доступ к данным пользователей TikTok.

В ЕС также в последние месяцы усилился контроль со стороны правительства за TikTok. В частности, 23 февраля стало известно, что Европейская комиссия запретила сотрудникам использовать TikTok из соображений безопасности.

Теги: смартфон, TikTok, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Минцифры
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