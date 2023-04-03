В Украине пока не планируют запрещать TikTok – Федоров

Федоров: Разговоров и действий в этом направлении нет пока что Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

"Таких разговоров сейчас нет. Мы внимательно следим за происходящим в других странах. Но таких разговоров и конкретных действий в этом направлении нет пока что", – сказал министр.

24 марта на сайте Офиса президента появилась электронная петиция с предложением запретить TikTok на территории Украины, так как, по мнению автора, через эту соцсеть "идет много пропаганды". За полторы недели она набрала 9,6 тыс. голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения.