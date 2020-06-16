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В Украине разбалансированная система прокуратуры – министр юстиции

Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил недовольство реформами прокуратуры и судебной системы.

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Малюська: До конца реформа прокуратуры доведена не была
Малюська: До конца реформа прокуратуры доведена не была
Фото: minjust.gov.ua

Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил недовольство системами прокуратуры и судопроизводства. Об этом он заявил "Німецькій хвилі" в интервью, опубликованном 16 июня.

"Реформа судов не происходила на протяжении последних нескольких лет, были несколько попыток, которые "поломали" систему, вывели из строя Высшую квалификационную комиссию судей и привели к бешеному дефициту кадров. Недоволен. По прокуратуре. Опять-таки, до конца реформа прокуратуры доведена не была. Прокурорская система так же разбалансирована, ее так же нужно собирать в кучу, как и судебную", – сказал министр.

19 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

2 января в рамках реформы начал работать Офис генерального прокурора. В декабре 2019 года на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка говорил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров, им предложили перейти работать в новосозданное ведомство. В целом, по его словам, из 2,5 тыс. работников ГПУ в новом офисе будут работать 1,5 тыс.

Новую систему прокуратуры составят Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.

Судебная реформа в Украине была начата в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды, была создана кассационная инстанция, которая гарантирует защиту права на справедливость гражданину Украины. Предусмотрено постепенное повышение оклада судей.

Теги: прокуратура, реформы, судебная реформа, суды, антикоррупционная прокуратура, реформа, Денис Малюська
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