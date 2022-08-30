В Ватикане заявили, что высказывания папы римского о войне в Украине не стоит воспринимать как его политическую позицию

В частности, в нем сказано, что основная цель таких заявлений – "призвать пастырей и верных к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям, направленным на восстановление мира".
Комментируя дискуссии о возможном политическом значении высказываний Франциска, в Ватикане подчеркнули, что их следует понимать как "голос, возвышенный в защиту человеческой жизни и ценностей, связанных с ним, а не как занятие политической позиции".
Помимо этого, в коммюнике отмечается, что Франциск "четко и однозначно" осуждает развязанную Россией войну "как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, безумную, отвратительную и святотатскую".
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.
После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию, а потом Украину. 24 июля папа римский повторил, что хочет приехать в Киев.
Комментируя смерть дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, российской пропагандистки Дарьи Дугиной, Франциск заявил, что "за войну платят невинные".