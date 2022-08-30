В Ватикане заявили, что высказывания папы римского о войне в Украине не стоит воспринимать как его политическую позицию

В Ватикане подчеркнули, что Франциск "четко и однозначно" осуждает развязанную Россией войну Фото: ЕРА

В частности, в нем сказано, что основная цель таких заявлений – "призвать пастырей и верных к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям, направленным на восстановление мира".

Комментируя дискуссии о возможном политическом значении высказываний Франциска, в Ватикане подчеркнули, что их следует понимать как "голос, возвышенный в защиту человеческой жизни и ценностей, связанных с ним, а не как занятие политической позиции".

Помимо этого, в коммюнике отмечается, что Франциск "четко и однозначно" осуждает развязанную Россией войну "как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, безумную, отвратительную и святотатскую".