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Вадим Рабинович: Китай – это стратегический партнер Украины. Но власть решила вступить с ним в конфликт

Новый скандал, в который попала Украина, произошел из-за очередного "приступа безумия власти", заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, комментируя ситуацию с санкциями против китайского инвестора украинского предприятия "Мотор Січ".

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Вадим Рабинович: Что мы скажем людям? Только то, что были в оппозиции к этому идиотизму и ничего с ним не делали?
Вадим Рабинович: Что мы скажем людям? Только то, что были в оппозиции к этому идиотизму и ничего с ним не делали?
Фото: Вадим Рабинович / Facebook

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович на заседании согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций Верховной Рады в понедельник заявил, что конфликт Украины с Китаем из-за "Мотор Січі" – это грабеж украинской власти. Фрагмент заседания политик выложил в своем Facebook.

"Очередной скандал, в который попало наше государство, произошел из-за очередного приступа безумия власти. Я напомню, что самый большой экспорт и импорт у нас как раз с Китаем. Это стратегический партнер Украины. Но власть решила вступить с ним в конфликт, и мы довольно быстро получили ответ в виде заявления китайской стороны, что такая политика украинской власти является, цитирую, "преступным грабежом", – сказал нардеп. – Что мы скажем людям? Только то, что были в оппозиции к этому идиотизму и ничего с ним не делали?"

ВИДЕО
Видео: Вадим Рабинович / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в программе Axios on HBO, что не допустит получения контрольного пакета акций предприятия "Мотор Січ" китайскими или другими инвесторами из-за рубежа.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году бывший акционер компании Вячеслав Богуслаев подтвердил агентству "Укринформ", что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список "конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями". В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

28 января Зеленский подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов "Мотор Січі": Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group.

Китайский инвестор назвал санкции "варварским грабежом".

Теги: Украина, Китай, инвестиции, санкции, Вадим Рабинович, Мотор Січ
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