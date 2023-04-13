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ВАКС назначил на 14 апреля рассмотрение дела депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына

9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника
9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника
Фото: kyiv.comments.ua

Высший антикоррупционный суд назначил на 13.00 14 апреля рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и других фигурантов в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды. Об этом написало издание "Слово и дело" со ссылкой на определение ВАКС от 6 апреля.

"Назначить уголовное производство №52021000000000144 по обвинению: (Владислава Трубицына. – "Слово и дело") в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК, (экс-директора КП "Городской магазин" Амана Моламова, заместителя директора КП "Киевское наследие" Дмитрия Ковальчука, двух помощников Трубицына Илью Лифа, Артема Билинского. – "Слово и дело") в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК до судебного разбирательства в открытом судебном заседании", – цитирует сайт судебный документ.

Журналисты напомнили, что в рамках дела обвиняли также заместителя Моламова Алексея Непряхина, но эти материалы были выделены в отдельное производство в связи с его мобилизацией.

Контекст:

9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14,886 млн грн как альтернативу содержанию под стражей. 16 февраля в Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что за депутата был внесен залог.

12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.

По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

Депутат считает уголовное производство "политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете". Он утверждает, что "никогда и ни от кого не получал никаких взяток и не задерживался на получении взяток". 

В то же время главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Трубицын, вероятно, уже был судим. Журналист опубликовал фото постановления Изюмского горрайонного суда Харьковской области, в котором говорится, что Трубицын подделал удостоверение инспектора по энергонадзору и отправился с "документом" проводить проверки на рынках Харькова. "На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом – задержали и сдали в полицию", – отметил Бутусов.

Теги: уголовное производство, Высший антикоррупционный суд Украины, Владислав Трубицын
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