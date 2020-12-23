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ВАКС продлил ночной домашний арест Микитасю

Бывшему президенту госкорпорации "Укрбуд" Микитасю запрещено покидать жилье с 23.00 до 7.00 до 23 февраля 2021 года.

Микитасю сообщили о подозрении в октябре 2019 года
Микитасю сообщили о подозрении в октябре 2019 года
Фото: Максим Микитась / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины продлил ночной домашний арест экс-нардепу и бывшему руководителю госкорпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю. Об этом пресс-служба суда сообщила 23 декабря в Facebook.

Микитасю запрещено покидать жилье с 23.00 до 7.00 до 23 февраля 2021 года. 

Также экс-нардеп прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в судь по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и / или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/425883388782299

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Экс-нардеп находился в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, он вышел на свободу

Микитась заявил, что нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров – автор схем, по которым "увели" "Укрбуд"Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с "Укрбудом".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАБУ, Укрбуд, Максим Микитась, домашний арест, ВАКС
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