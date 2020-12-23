ВАКС продлил ночной домашний арест Микитасю

Бывшему президенту госкорпорации "Укрбуд" Микитасю запрещено покидать жилье с 23.00 до 7.00 до 23 февраля 2021 года.

Высший антикоррупционный суд Украины продлил ночной домашний арест экс-нардепу и бывшему руководителю госкорпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю. Об этом пресс-служба суда сообщила 23 декабря в Facebook.

Микитасю запрещено покидать жилье с 23.00 до 7.00 до 23 февраля 2021 года.

Также экс-нардеп прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в судь по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и / или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Экс-нардеп находился в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря. 2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, он вышел на свободу.

Микитась заявил, что нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров – автор схем, по которым "увели" "Укрбуд". Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с "Укрбудом".