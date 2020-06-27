Венедиктова о посадках топ-чиновников и топ-политиков: Все еще впереди

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отчиталась о первых 100 днях своей работы на должности.

Венедиктова: Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона Фото: gp.gov.ua

В Украине будут "сажать" топ-чиновников и топ-политиков. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в отчете о своей работе на должности в первые 100 дней. Ее отчет Офис генпрокурора Украины опубликовал 27 июня.

"100 дней на должности генерального прокурора я организовываю деятельность органов прокуратуры и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона – все еще впереди", – сказала Венедиктова.

Она назвала весну "символической порой наказаний" и рассказала, что в этот период "4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы".

"Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, семеро – уголовные правонарушения, которые причинили ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций. Почему-то в погоне за "большой рыбой" обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые разоблачили, расследовали и доказали в суде вину преступников, убивавших, похищавших людей, совершавших теракты. Прокуратура обеспечила принцип неотвратимости наказания для них", – подчеркнула генпрокурор.

В декабре 2019-го – марте 2020 года Венедиктова была и.о. директора Государственного бюро расследований. 17 марта президент назначил ее главой Офиса генпрокурора. Это первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины.

В 2019 году во время избирательной кампании одним из лозунгов президента Украины Владимира Зеленского был: "Весна придет – сажать будем". Отсутствие прогресса в расследовании громких коррупционных преступлений стало одним из оснований для критики действующего главы государства.

Сам он заявляет, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией. "Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна…" – говорил Зеленский в парламенте в марте.