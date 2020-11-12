Вениславский об Авакове: Если бы не просьба президента, я бы за него вряд ли голосовал

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что некоторые фрагменты прошлой жизни министра внутренних дел Украины Арсена Авакова диссонируют с его представлением о том, каким должен быть политик.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков "работает так, как должен работать нормальный министр". Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Если бы лично президент [Украины Владимир Зеленский] не просил его поддержать во время голосования на должность министра внутренних дел, я бы за него вряд ли голосовал. В силу того, что знаком с прошлой жизнью господина Авакова и некоторые ее фрагменты очень диссонируют с моим представлением о том, каким должен быть политик", – отметил Вениславский.

При этом он говорит, что Аваков неплохо выполняет свои министерские функции.

"С точки зрения того, как он сейчас ведет политическую деятельность, я думаю, что он (если отбросить субъективное восприятие), наверное, работает так, как должен работать нормальный министр", – сказал нардеп.

Вениславский не ответил однозначно, будет ли голосовать за отставку Авакова в Верховной Раде, если такой вопрос вынесут в сессионный зал.

"Буду смотреть, кто следующий и к чему результаты отставки могут привести", – сказал представитель президента в КСУ.

Парламентская фракция "Голос" в начале июня начала собирать подписи за отставку Авакова. Под проектом постановления подписалось около 50 депутатов из фракций "Голос" и "Слуга народа".

5 июня в правительственном квартале в центре Киева, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста, участники которых требовали отставки Авакова.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова с его должности.

10 июня нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук сообщил, что постановление за шесть дней так и не дошло до соответствующего комитета Верховной Рады, а члены комитета заявляли, что есть вопросы "более важные и актуальные".

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя возможную отставку Авакова, заявил, что "в кризисной ситуации нельзя размениваться на политические вещи".

Аваков возглавляет МВД Украины с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.