Верещук: К правительству очень много вопросов, но давайте завершим бюджетный процесс

Украине нужно завершить бюджетный процесс и понять, что происходит с локдауном, прежде чем говорить о смене правительства, рассказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: А что даст отставка правительства? Мы уверены, что новое правительство поможет ситуации? Фото: пресс-служба Ирины Верещук

До принятия государственного бюджета на 2021 год говорить об отставке правительства не имеет смысла, считает нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Об этом она заявила в комментарии "4 каналу".

"По состоянию на сегодня – нет, а после бюджетного процесса – давайте говорить. Нам нужно завершить бюджетный процесс, нам нужно понять, что происходит с локдауном. И снова-таки, а что даст отставка правительства? Мы уверены, что новое правительство поможет ситуации? Вот давайте завершим с бюджетом – и будем говорить, к правительству очень много вопросов", – заявила политик.

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла за основу и в целом проект постановления №4000-п "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2021 год". Это означает принятие в первом чтении законопроекта о государственном бюджете на 2021 год.

Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.