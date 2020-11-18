В "Слуге народа" объяснили, почему провалили голосование за отмену "карантина выходного дня"

Голосование в Верховной Раде за отмену "карантина выходного дня" дало бы украинскому обществу ложный сигнал, заявила замглавы фракции монобольшинства Евгения Кравчук.

Во фракции "Слуга народа" не набралось голосов за постановление об отмене "карантина выходного дня", потому что парламентарии не увидели в нем юридического смысла. Об этом в комментарии "РБК-Украина" соообщила замглавы фракции монобольшинства Евгения Кравчук.

Она подчеркнула, что отмена карантина – прерогатива правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", – сказала Кравчук.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, куда входит нардеп, уже обратился к Кабмину с просьбой обеспечить для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию их потерь.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

17 ноября Верховная Рада Украины не смогла принять постановление, которое рекомендует правительству отменить "карантин выходного дня". Фракция "Слуга народа" дала только 34 голоса. Против проголосовали девять нардепов этой фракции, а воздержались 139.