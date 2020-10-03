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Верещук заявила, что проблема "клонов" на выборах должна быть решена законодательно

Если человек в течение года до регистрации кандидатом на выборах менял фамилию, имя и отчество, это нужно указывать в бюллетенях, убеждена народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук.

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Ирина Верещук: Сейчас очень много примеров использования грязных технологий, в частности регистрации клонов, по всей Украине
Ирина Верещук: Сейчас очень много примеров использования грязных технологий, в частности регистрации клонов, по всей Украине
Фото: Ірина Верещук / Facebook

В Украине необходимо принять закон, который ограничит участие в выборах так называемых клонов – технических кандидатов с фамилией, именем и отчеством, которые совпадают с другими кандидатами, заявила в эфире телеканала ZIK народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук.

"Было несколько попыток законодательно исключить появление клонов. Если кандидат в течение полугода до регистрации менял фамилию, имя, отчество, это нужно указывать в избирательном бюллетене", – считает она.

Верещук рассказала, что такой законопроект был зарегистрирован в парламенте, но его так и не приняли и сейчас в Раде продолжают работу над этими изменениями в избирательное законодательство.

"Соответствующие изменения в Избирательный кодекс разрабатываются всеми без исключения фракциями, и, я надеюсь, они будут внесены как можно скорее, – отметила нардеп. – Сейчас очень много примеров использования грязных технологий, в частности регистрации клонов, по всей Украине. И это вопрос к правоохранительным органам, как они научились за эти годы противодействовать таким неправомерным действиям".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева. Она выиграла партийные праймериз.

На должность мэра Киева претендуют 20 кандидатов.

О том, что накануне предстоящих местных выборов часть кандидатов решила сменить имя и/или фамилию, сообщил 25 сентября министр юстиции Украины Денис Малюська. По его мнению, несмотря на то, что изменения будут отражены в официальной предвыборной автобиографии кандидатов, подобные манипуляции все равно останутся эффективными.

"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену фамилии, имени и отчества непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", – сообщил министр.

Теги: выборы, Ирина Верещук, местные выборы, двойник, Избирательный кодекс
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