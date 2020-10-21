Верховный Суд рассмотрит иск Поживанова против опроса Зеленского

Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины начал рассматривать иск кандидата на должность киевского городского головы от Радикальной партии Михаила Поживанова о признании незаконным объявления о проведении в день выборов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Поживанова.
"Тем самым признано, что предмет для рассмотрения есть. Заседание суда начнется сегодня, 21 октября, в 18.00, – отметил политик. – Данный опрос – это незаконная и манипулятивная акция, которая не является ни референдумом, ни репрезентативным социологическим опросом. Цель самой президентской инициативы – неформальная поддержка своей политической силы, которая стремительно теряет свой рейтинг и готова принять на себя финансовую ответственность за участие в этом сомнительном мероприятии".
Политик выразил обеспокоенность тем, что другие кандидаты в мэры не присоединились к инициативе.
"Мне жаль, что другие кандидаты в мэры Киева не присоединились к моей инициативе, ведь это важно для киевлян", – подытожил Поживанов.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".
14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:
16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
В партии "Слуга народа" заявили, что опрос будет проводиться за ее счет.