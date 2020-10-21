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ПОЛИТИКА

Верховный Суд рассмотрит иск Поживанова против опроса Зеленского

Цель инициативы президента Украины Владимира Зеленского – неформальная поддержка своей политической силы, заявил кандидат на должность киевского городского головы от Радикальной партии Михаил Поживанов.

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Михаил Поживанов: Мне жаль, что другие кандидаты в мэры Киева не присоединились к моей инициативе
Михаил Поживанов: Мне жаль, что другие кандидаты в мэры Киева не присоединились к моей инициативе
Фото: Михайло Поживанов / Facebook

Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины начал рассматривать иск кандидата на должность киевского городского головы от Радикальной партии Михаила Поживанова о признании незаконным объявления о проведении в день выборов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Поживанова.

"Тем самым признано, что предмет для рассмотрения есть. Заседание суда начнется сегодня, 21 октября, в 18.00, – отметил политик. – Данный опрос – это незаконная и манипулятивная акция, которая не является ни референдумом, ни репрезентативным социологическим опросом. Цель самой президентской инициативы – неформальная поддержка своей политической силы, которая стремительно теряет свой рейтинг и готова принять на себя финансовую ответственность за участие в этом сомнительном мероприятии".

Политик выразил обеспокоенность тем, что другие кандидаты в мэры не присоединились к инициативе.

"Мне жаль, что другие кандидаты в мэры Киева не присоединились к моей инициативе, ведь это важно для киевлян", – подытожил Поживанов.

Фото: пресс-служба Михаила Поживанова
Фото: пресс-служба Михаила Поживанова

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

В партии "Слуга народа" заявили, что опрос будет проводиться за ее счет.

Теги: Верховный Суд, Владимир Зеленский, Михаил Поживанов, всеукраинский опрос 2020
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