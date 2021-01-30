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Выборы мэра Харькова. В горсовете ждут информации от Рады о пакете документов

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов сказал, что о нехватке в пакете документов свидетельства о смерти предыдущего мэра Геннадия Кернеса и решения горсовета он узнал из СМИ.

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Терехов: Жду получения от Верховной Рады необходимой информации
Терехов: Жду получения от Верховной Рады необходимой информации
Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что в мэрию не поступала информация от Верховной Рады о подаче неполного пакета документов для назначения новых выборов мэра города. Об этом Терехов сказал на пресс-конференции 29 января, сообщает "Укринформ".

Терехов сказал, что о нехватке в пакете документов свидетельства о смерти предыдущего мэра Геннадия Кернеса и решения горсовета он узнал из СМИ.

"Жду получения от Верховной Рады необходимой информации по этому поводу, потому что ко мне ничего не поступало. После письменного запроса документы сразу будут направлены в ВР с целью назначения выборов городского головы", – сказал секретарь.

Он сообщил, что 31 декабря 2020 года обратился в парламент с просьбой назначить новые выборы.

Внеочередные выборы мэра Харькова должны провести в связи со смертью в декабре 2020 года избранного городского головы Геннадия Кернеса. Он выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите"Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь горсовета Терехов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, Игорь Терехов, Харьковский горсовет, документы
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