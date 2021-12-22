Законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях создает опасные правовые прецеденты – письмо нардепов в Энергосообщество

"Законопроект создает опасные правовые прецеденты. У нас есть только один выход – забить тревогу и предостеречь министерство и Кабинет Министров от внесения этого законопроекта в парламент из-за его несоответствия Конституции и противоречия законам экономики", – говорится в письме.
Отмечается, что законопроект позволит государственным органам заниматься конфискацией активов, корпоративных прав и акций частных и муниципальных компаний. В письме также говорится о том, что законопроект даст возможность Минэнерго, как органу исполнительной власти, произвольно трактовать необходимость введения временных администраций, что даст возможность государству требовать деньги с энергетических компаний и уничтожит любые стимулы для инвестиций в энергетический сектор Украины.
Депутаты подчеркнули, что в законопроекте нет исчерпывающего перечня нарушений, которые несут значительную общественную опасность, и видов нарушений лицензионных условий, а также отсутствует процедура рассмотрения нарушений участников рынка, установления степени их вины и предоставления им возможности дать свои объяснения. Также, считают они, в документе не описана процедура отбора временного администратора и порядок проведения консультаций по определению такого администратора.
"Прошу вас принять к сведению эту информацию и дать свое экспертное заключение по данному законопроекту, чтобы помочь предотвратить международную катастрофу в случае принятия этого беспрецедентного законопроекта", – говорится в письме.
Министерство энергетики 1 декабря опубликовало для общественного обсуждения проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" относительно введения временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергией".
Основной целью нововведений в Минэнерго назвали "определение действенного механизма обеспечения возможности введения временной администрации в субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в энергетической сфере, в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электроэнергией и/или нарушения такими субъектами лицензионных требований производства хозяйственной деятельности".
Авторы отмечают в пояснительной записке, что в частные энергокомпании временные администрации будут вводить, если те будут угрожать безопасности поставок электроэнергии или нарушать лицензионные требования.
Проект закона раскритиковала Международная торговая палата.