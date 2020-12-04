Замглавы Офиса президента отреагировал на сообщение о выделении фирме его тестя земельного участка в Киеве

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил в Facebook, что просит правоохранительные органы провести расследование и публично сообщить обществу о том, получали ли его родственники и близкие какие-либо преференции.
"Все, кто получал от государственных или местных органов власти какие-то не предусмотренные законом льготы или преимущества, должны быть привлечены к ответственности", – написал он.
Так Татаров отреагировал на публикацию Bihus.info о его тесте.
Расследователи сообщили, что компания "Дейринг Капитал" после назначения Татарова на должность заместителя главы Офиса президента получила от Киевсовета на 10 лет в аренду под застройку участок земли, нормативно-денежная оценка которого составляет 21,5 млн грн. Расследователи утверждают, что один из совладельцев компании – Александр Павлушин – тесть Татарова.
Замглавы ОПУ назвал "ложью и продолжением политики дискредитации антигосударственными силами" материал Bihus.info. Он заявил, что продолжит свою работу "на благо интересов государства, не обращая внимание на заказные материалы его врагов и врагов государства".
О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.
Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.
Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана".
В декабре стало известно, что он, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве.
Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.