Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество"

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря присвоил орден "За мужество" III степени военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени. Соответствующий указ №563/2020 глава государства подписал 12 декабря.

Зеленский завизировал документ, приняв во внимание ходатайство Министерства внутренних дел Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В День сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Маркива несправедливо осудили к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, "сохраняя военную честь и гражданское достоинство, он сумел доказать свою невиновность и получить свободу".

"Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они ни попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина – это один из моих базовых принципов", – отметил президент.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.