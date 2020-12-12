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Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество"

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря присвоил орден "За мужество" III степени военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву.

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Зеленский: Маркив награжден за выдающиеся личные достижения
Зеленский: Маркив награжден за выдающиеся личные достижения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени. Соответствующий указ №563/2020 глава государства подписал 12 декабря.

Зеленский завизировал документ, приняв во внимание ходатайство Министерства внутренних дел Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В День сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Маркива несправедливо осудили к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, "сохраняя военную честь и гражданское достоинство, он сумел доказать свою невиновность и получить свободу".

"Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они ни попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина – это один из моих базовых принципов", – отметил президент.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.

Теги: указ, Владимир Зеленский, награда, Виталий Маркив
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