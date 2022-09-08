Зеленский назначил новых руководителей СБУ в нескольких областях

Указом №631/2022 он уволил Евгена Нетужилова с должности главы СБУ Черниговской области. Он был в этой должности с ноября 2020-го.
На его место назначил указом №632/2022 Алексея Ляха, который возглавлял николаевскую СБУ с февраля 2017-го по август 2018 года.
Главой Службы безопасности Украины в Херсонской области указом №633/2022 назначен Артем Борисевич. Он заменил Сергея Криворучко, который руководил им с ноября 2019-го, но после широкомасштабного вторжения РФ был лишен должности и генеральского звания за измену.
В июле с поста главы СБУ был уволен Иван Баканов. С тех пор в СБУ проводятся перестановки, в частности, 19 августа Зеленский уволил глав СБУ в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и других областей.
15 августа Зеленский уволил руководителя управления СБУ в Киеве и области.