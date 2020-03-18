Вопрос проживания студентов в общежитиях во время карантина из-за угрозы распространения коронавируса находится на личном контроле премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявил президент Владимир Зеленский.

Во время карантина из-за угрозы распространения коронавируса никто не имеет права выселять студентов из общежитий. Об этом 18 марта в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Никто не будет выселять студентов из общежитий. Этот вопрос на личном контроле премьер-министра Украины [Дениса Шмыгаля]. Всем руководителям учреждений профессионально-технического и высшего образования указано на недопустимость принудительного выселения студентов", — сказал он.

Зеленский пояснил, что если их будут выселять, то нужно показывать это обращение и соответствующий документ на сайте Министерства образования и науки.

"Отдельно хочу обратиться к работникам сферы образования. Всем вам рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена вам", – добавил президент.

18 марта на заседании Кабинета Министров Украины Шмыгаль просил руководителей высших учебных заведений не отправлять студентов домой в связи с введенным в стране карантином.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях, два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.