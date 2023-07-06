Зеленский обсудил с президентом Гвинеи-Бисау последствия мятежа Пригожина и деятельность ЧВК "Вагнер" в Африке

Зеленский назвал беседу предметной.
"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили последствия попытки мятежа так называемой группы "Вагнер" и ее деструктивную деятельность в странах Африки. Договорились об усилении взаимодействия и контактов Украины – Гвинеи-Бисау как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях", – написал он по итогам разговора.
Также Зеленский поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Гвинеи-Бисау президент Украины провел в августе прошлого года. В октябре Умбалу посетил Украину, став первым африканским лидером, который совершил визит в Киев после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
23–24 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил в стране-агрессоре мятеж. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а президент страны-агрессора РФ Владимир Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня основатель "Вагнера" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".
Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Александра Лукашенко.
24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. Лукашенко в тот же день рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.