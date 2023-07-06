Зеленский обсудил с президентом Гвинеи-Бисау последствия мятежа Пригожина и деятельность ЧВК "Вагнер" в Африке

Зеленский назвал беседу предметной.

"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили последствия попытки мятежа так называемой группы "Вагнер" и ее деструктивную деятельность в странах Африки. Договорились об усилении взаимодействия и контактов Украины – Гвинеи-Бисау как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях", – написал он по итогам разговора.

Также Зеленский поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Гвинеи-Бисау президент Украины провел в августе прошлого года. В октябре Умбалу посетил Украину, став первым африканским лидером, который совершил визит в Киев после начала полномасштабной войны РФ против Украины.