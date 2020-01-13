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Зеленский подписал закон об усовершенствовании высшего образования в Украине

Согласно закону, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, при поступлении в вузы абитуриенты будут писать мотивационные письма.

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Зеленский принял решение 13 января
Зеленский принял решение 13 января
Фото: ЕРА

13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №392-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования". Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

"Цель закона – урегулирование процедуры лицензирования образовательной деятельности, поступления на обучение для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ. Кроме того, документ регулирует вопросы, касающиеся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителям высших учебных заведений, Национальной рамки квалификаций и так далее", – рассказали в пресс-службе.

Закон создаст условия для укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с системами других стран Болонского процесса, а также повышению прозрачности, добропорядочности, автономии, ответственности главных участников образовательного процесса за результат, утверждают в Офисе президента.

"Предусмотрено также создание предпосылок для более равного доступа к образованию и качественного измерения результатов обучения благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания", – добавили в пресс-службе.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Законопроект об усовершенствовании высшего образования в Украине Рада приняла 18 декабря 2019 года. Документ предусматривает введение мотивационных писем для поступления в вузы.

Теги: Украина, образование, абитуриенты, Владимир Зеленский, закон, вузы
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