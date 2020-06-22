Зеленский предложил пересмотреть систему долгов в мире в связи с пандемией

Все страны мира должны пересмотреть приоритеты, обратив внимание на систему здравоохранения, которая оказалась уязвимой перед коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он не исключил, что если система международных долгов останется прежней, начнется глобальный экономический кризис.

Одним из последствий осмысления пандемии COVID-19 в мире должен стать пересмотр системы международных долгов. Такое мнение в интервью канадскому изданию Globe and Mail высказал президент Украины Владимир Зеленский. Расшифровку беседы приводит пресс-служба главы Украинского государства.

"Сейчас мы видим, как пандемия унесла столько жизней по всему миру. Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы. Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И по всему миру начнется сильнейший экономический кризис", – заявил Зеленский.

Он констатировал, что за полгода пандемии мир уже изменился.

"Все страны обратили внимание на свою медицинскую реформу или медицинскую систему. Я думаю, что мы все поняли, что уязвимы, у нас у всех несовременная медицина. Мир не был готов к пандемии", – отметил президент.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 9 млн, из них 469 тыс. скончались.

27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса. 9 апреля она отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии. 13 апреля МВФ принял решение об освобождении от долга 25 беднейших стран.