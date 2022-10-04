Зеленский: Приятно было услышать от Байдена, что наши военные и народ вдохновляют весь мир

Зеленский: Обсудили с президентом Байденом дополнительные санкции, ситуацию на поле боя и важность сохранения экспорта агропродукции морем Фото: president.gov.ua

"Обсудили дополнительные санкции, ситуацию на поле боя и важность сохранения экспорта агропродукции морем. Скоординировали усилия перед совместными международными мероприятиями. Международное сообщество должно дать общий решительный ответ на наглые попытки аннексии украинских территорий", – заявил Зеленский.

Президент поблагодарил правительство и народ США за оборонную и финансовую поддержку Украины.

"Мне приятно было услышать слова президента Байдена, что наши военные вдохновляют весь мир, наш народ вдохновляет весь мир. И действительно так: наша победа в этой войне покажет, как много Украина может дать глобальной прочности свободы, глобальной прочности демократии", – написал глава государства.

Байден, а также вице-президент США Камала Харрис в разговоре с Зеленским объявили о новом пакете оборонной помощи для Украины на $625 млн. Лидеры подчеркнули, что никогда не признают объявленную Россией незаконную аннексию территории Украины.