Зеленский: Приятно было услышать от Байдена, что наши военные и народ вдохновляют весь мир

"Обсудили дополнительные санкции, ситуацию на поле боя и важность сохранения экспорта агропродукции морем. Скоординировали усилия перед совместными международными мероприятиями. Международное сообщество должно дать общий решительный ответ на наглые попытки аннексии украинских территорий", – заявил Зеленский.
Президент поблагодарил правительство и народ США за оборонную и финансовую поддержку Украины.
"Мне приятно было услышать слова президента Байдена, что наши военные вдохновляют весь мир, наш народ вдохновляет весь мир. И действительно так: наша победа в этой войне покажет, как много Украина может дать глобальной прочности свободы, глобальной прочности демократии", – написал глава государства.
Байден, а также вице-президент США Камала Харрис в разговоре с Зеленским объявили о новом пакете оборонной помощи для Украины на $625 млн. Лидеры подчеркнули, что никогда не признают объявленную Россией незаконную аннексию территории Украины.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.
США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.