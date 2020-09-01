Зеленский сменил руководителя Комиссии по координации евроатлантической интеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции страны вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину. Ранее комиссией руководил Вадим Пристайко.

Президент Украины подписал 1 сентября указ о назначении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Документ опубликован на сайте главы государства.

Тем же указом от выполнения обязанностей руководителя комиссии уволен бывший министр иностранных дел Украины и экс-вице-премьер-министр Вадим Пристайко, который в июле был назначен послом в Великобритании.

Стефанишина была назначена вице-премьером по вопросам европейской и евроантлантической интеграции вместо Пристайко 4 июня.

В конце августа Пристайко заявил, что отмена части санкций, которые Запад ввел против России в связи с агрессией на Донбассе, не будет катастрофой. Он выступил против "фетишизации" санкций, отметив, что никогда не поддерживал логику, по которой Украина не может отказаться от Минских соглашений как исчерпавших себя, потому что в таком случае Запад откажется от антироссийских мер. В самих Минских договоренностях не прописаны никакие санкции, подчеркнул дипломат.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.