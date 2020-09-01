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Зеленский сменил руководителя Комиссии по координации евроатлантической интеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции страны вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину. Ранее комиссией руководил Вадим Пристайко.

Руководить комиссией будет Стефанишина
Руководить комиссией будет Стефанишина
Фото: kmu.gov.ua

Президент Украины подписал 1 сентября указ о назначении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Документ опубликован на сайте главы государства.

Тем же указом от выполнения обязанностей руководителя комиссии уволен бывший министр иностранных дел Украины и экс-вице-премьер-министр Вадим Пристайко, который в июле был назначен послом в Великобритании.

Стефанишина была назначена вице-премьером по вопросам европейской и евроантлантической интеграции вместо Пристайко 4 июня.

В конце августа Пристайко заявил, что отмена части санкций, которые Запад ввел против России в связи с агрессией на Донбассе, не будет катастрофойОн выступил против "фетишизации" санкций, отметив, что никогда не поддерживал логику, по которой Украина не может отказаться от Минских соглашений как исчерпавших себя, потому что в таком случае Запад откажется от антироссийских мер. В самих Минских договоренностях не прописаны никакие санкции, подчеркнул дипломат.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Теги: НАТО, указ, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, назначение, Ольга Стефанишина
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