"Старая песня о новом". В МИД Украины прокомментировали намерения Венгрии сохранить вето на заседания комиссии Украина – НАТО

По требованию Венгрии никто украинское законодательство менять не будет, заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

Боднар: Трактуем такие упреки как отход от конструктивного трека Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Замглавы МИД Украины Василий Боднар считает неконструктивным заявление посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто о том, что венгерская сторона собирается и дальше сохранять вето на заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров. Об этом представитель украинского МИД написал на своей странице в Facebook.

"Старая песня о новом" – так можно назвать слова посла Венгрии о наших законах", – отметил Боднар.

Он подчеркнул, что никто не будет менять украинское законодательство по требованию иностранного государства.

"Трактуем такие упреки как отход от конструктивного трека, над которым работают министры [иностранных дел Украины и Венгрии] Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто", – резюмировал Боднар.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров: Будапешт требует внести изменения в закон Украины "Об образовании", которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.