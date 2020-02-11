Зеленский: У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов

Против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые "влияют на общественное здоровье и порождают распри", именно с этим явлением нужно бороться законными путями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя законопроект "О противодействии дезинформации".

Зеленский: Я либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия сильно с этим связана Фото: ЕРА

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо бороться с дезинформацией и фейками, которые раскалывают страну, но не с честными журналистами.

"Планов, что в ближайшее время мы примем какой-то закон, чтобы "зажать", "закрутить" журналистов, у меня совсем нет. О нас и так столько всего уже было вымышленного. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия очень сильно с этим связана. У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов", – отметил он, комментируя инициированный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским законопроект "О противодействии дезинформации".

Он подчеркнул, что дезинформация, с которой стоит бороться, способствует расколу страны.

"Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие санкции", – отметил Зеленский.

По его словам, против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые "влияют на общественное здоровье и порождают распри".

Зеленский добавил, что сейчас все цивилизованные страны борются с дезинформацией и фейками, а США и Великобритания стали первыми, кто выделил большие средства на соответствующие программы.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили в ОБСЕ и ООН.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку.