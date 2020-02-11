Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака, ЕС выделит Украине €25 млн на цифровизацию. Главное за день

Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Руководителем ОПУ назначен помощник президента Андрей Ермак. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства.

"ГОРДОН" собрал информацию о новом главе Офиса президента.

ЕС предоставит Украине €25 млн на проекты по цифровизации

Украина и Европейский союз подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации. Средства направят на разработку приложения "Дія", внедрение электронных услуг, электронной идентификации и других проектов.

Минздрав разработал план эвакуации украинцев

Украинский Минздрав с международными партнерами разработал алгоритм эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV. В частности, на борт самолета смогут попасть только те граждане Украины, которые пройдут в аэропорту медицинский контроль и заполнят информированное согласие на добровольную изоляцию на 14 дней в заведениях, которые определит Минздрав Украины. Самолет после рейса дезинфицирует специальная бригада.

О жизни Греты Тунберг снимут сериал

О жизни 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг снимут документальный сериал. В центре внимания окажется жизнь, взросление Тунберг и ее борьба против изменения климата, путешествия активистки, встречи со знаменитыми людьми и повседневная жизнь.