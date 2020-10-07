"Жизнь людей дороже". Глава Полтавской ОГА призвал политиков не использовать тему карантина "для рейтингов"

И.о. мэра Полтавы Александр Шамота после попадания города в "оранжевую" карантинную зону призвал местных жителей работать в обычном режиме и пообещал помощь в случае привлечения к ответственности за нарушение карантина. Председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов призвал жителей города не идти на поводу у политиков, призывающих не соблюдать карантин.

Синегубов: Это сложно, но только придерживаясь установленных правил карантина, мы сможем улучшить ситуацию Фото: adm-pl.gov.ua

Председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов 7 октября призвал местных политиков соблюдать карантинные меры во время общения с избирателями. Его видеообращение обнародовали на странице ОГА в Facebook.

"Призываю всех участников политической гонки не использовать тему карантина для своих рейтингов. Жизнь людей дороже. Что может заставить политика выйти из позиции, что мы не принимаем деление на ту или иную зону, предложить жителям не соблюдать карантинные мероприятия, которые могут уберечь не только здоровье, но и жизнь?" – сказал он.

Синегубов попросил жителей региона не идти на поводу у тех, кто призывает не соблюдать карантин.

"Речь не о политике. Речь о жизни людей. Согласен, иногда чувствуешь несправедливость, ведь несколько ограничен в действиях или желаниях. Это сложно, но только придерживаясь установленных правил карантина, мы сможем улучшить ситуацию", – добавил глава ОГА.

Он не уточнил, кого именно из политиков имеет в виду, но после попадания Полтавы в "оранжевую" карантинную зону секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота, который исполняет обязанности мэра, призывал жителей города работать в обычном режиме и пообещал помощь в случае привлечения к ответственности за нарушение карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. Последний раз его продлили до 1 ноября.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 28 сентября Полтава находится в "оранжевой" зоне. В городе, по данным мэрии, за последние сутки подтвердили 132 новых случая COVID-19.