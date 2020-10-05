Клименко: В Украине взрывчатка закладывается практически еженедельно

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отверг версию о том, что в ситуации с летними терактами с захватом заложников в Луцке, Полтаве и Киеве речь идет о возможной спецоперации силовиков.

Как правило инциденты с заклыдыванием взрывчатки в Украине связаны с людьми, у которых есть проблемы с психическим здоровьем. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Отвечая на вопрос журналиста, который связал серию летних терактов с захватом заложников в Луцке, Полтаве и Киеве с возможной спецоперацией силовиков, Клименко сказал, что Нацполиция "точно никаких спецопераций не проводила".

"Такие ситуации со взрывами были не только в Киеве, у нас взрывчатка закладывается практически еженедельно. Очень часто это делают люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Например, тот же полтавский террорист. Как и луцкий террорист. Но в большинстве случаев это просто преступники, которые хотят или кого-то напугать или какие-то свои преступные намерения реализовать", – отметил глава Нацполиции.

Он подчеркнул, что и полиция, и Служба безопасности Украины во всех случаях вела переговоры с террористами столько, сколько было нужно, чтобы люди остались живы.

"Мне кажется, что результат нашей совместной работы, который, наверное, можно критиковать со стороны, это то, что люди остались живы. И это главная наша заслуга, это основное", – сказал Клименко.

В ответ на комментарий журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, что противоречит мировой практике, глава Нацполиции подчеркнул, что жизни людей в данной ситуации были в приоритете.

"Я считаю, что дороже человеческой жизни у нас ничего нет и не может быть. Мы достаточно людей уже потеряли в войне на Востоке", – добавил Клименко.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля Романа скрытника В ходе операции преступник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу. В ночь на 1 августа полиция обнаружила Скрипника в районе села Опошня. Подозреваемый снова взял в заложники правоохранителя, угрожая гранатой. В Нацполиции заявили, что злоумышленника застрелил снайпер.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка. Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "теракт". Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".