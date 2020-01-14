Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Журналист Руденко: Что будет, если отменят "зеленый" тариф? Цена на электроэнергию для Коломойского снизится. Но начнутся суды

Инвесторы вкладывали деньги в развитие украинской "зеленой" энергетики под определенные условия, и если эти условия в одностороннем порядке отменят, то выиграют предприятия бизнесмена Игоря Коломойского, а инвесторы подадут на Украину в суд, заявил журналист Сергей Руденко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Руденко: Фактически это выбор мы идем в цивилизованный мир, где все происходит по правилам, или остаемся в серой зоне российского влияния
Сергей Руденко: Фактически это выбор – мы идем в цивилизованный мир, где все происходит по правилам, или остаемся в серой зоне российского влияния
Фото: Сергій Руденко / Facebook

В результате войны против "зеленой" энергетики, которую в Украине ведут "отдельные олигархи и связанные с ними народные депутаты", страна рискует нарваться не только на многомиллионные штрафы, но и попасть в новую энергетическую зависимость от России, написал на своей странице в Facebook 14 января журналист Сергей Руденко. 

"В свое время, следуя общеевропейскому тренду, было принято решение развивать "зеленую" энергетику. Согласно стратегии, доля "зеленых" киловатт в 2035 году должна достичь 25% в общем энергобалансе. Сегодня до этих показателей нам еще далеко, но уже существует устойчивая тенденция – инвесторы со всего мира начали вкладывать в развитие "зеленой" энергетики Украины. Безусловно, важную роль в этом процессе играет стимулирующий "зеленый" тариф, уплату которого гарантировало государство. Инвесторам выгодно вкладывать деньги в украинскую энергетику: развивать инфраструктуру, обновлять энергосети, создавать новые рабочие места. Сегодня же олигарх Игорь Коломойский через суды всячески пытается отменить стимулирующий тариф для "зеленых" киловатт", – заявил Руденко.

Он добавил, что такие действия председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус объясняет тем, что из-за "зеленых" тарифов возрастает цена электроэнергии, а следовательно, его отмена уменьшит размер платежек.

"Однако он не уточняет, что для украинцев цена на электроэнергию фиксирована и не зависит от "зеленого" тарифа, а вот для заводов Коломойского, потребляющих ну очень много, это будут дополнительные скидки. Для понимания: рынок электроэнергии в Украине составляет примерно 500 млрд грн, расходы на "зеленую" энергетику – 40 млрд грн, то есть 8% от рынка. Что будет, если будет отменен "зеленый" тариф? Цена на электрическую энергию для Коломойского снизится. Но начнутся суды – ведь инвесторы вкладывали деньги в Украину под определенные условия, и эти условия в одностороннем порядке вдруг отменяют. И тогда уже Украине придется возмещать миллиардные убытки", – убежден журналист.

Руденко отметил, что все объекты традиционной энергетики в стране строились еще в советское время и сроки их эксплуатации истекают.

"Денег на комплексную модернизацию надо больше, чем на развитие "зеленой" энергетики. Если не создавать альтернативы, очень скоро мы будем вынуждены покупать не только газ, но и электроэнергию. У кого? У России, по той цене, которую она установит. Поэтому платить меньше украинцы за свет не станут, инвестклимат в стране будет уничтожен, а у Москвы появятся новые рычаги влияния на Киев. Возвращаясь к "зеленой" энергетике, возможно, государство в свое время допустило некоторые ошибки даже по размеру тарифа, но это не повод брать и все отменять. Есть общепринятые процедуры, европейская практика, как можно в диалоге с инвесторами пересмотреть тарифы и условия, по которым будет развиваться отрасль в дальнейшем. Кстати, определенные законодательные инициативы для цивилизованного решения проблемы уже зарегистрированы в парламенте", – подчеркнул он.

Ситуация вокруг "зеленой" энергетики показывает западным инвесторам, заботится ли новая власть в Украине об интересах государства или "выполняет прихоти олигарха Коломойского", считает автор.

"Фактически это выбор – мы идем в цивилизованный мир, где все происходит по правилам, или остаемся в серой зоне российского влияния", – заявил Руденко.

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/2846095078746301

Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от "Голоса", члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, этот законопроект – компромиссный, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа поддерживает большинство участников рынка, отметила народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

13 декабря голосование по этому законопроекту было провалено в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.

Теги: инвестиции, Игорь Коломойский, Андрей Герус, Сергей Руденко, зеленая энергетика, зеленый тариф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS