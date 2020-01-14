Журналист Руденко: Что будет, если отменят "зеленый" тариф? Цена на электроэнергию для Коломойского снизится. Но начнутся суды

Инвесторы вкладывали деньги в развитие украинской "зеленой" энергетики под определенные условия, и если эти условия в одностороннем порядке отменят, то выиграют предприятия бизнесмена Игоря Коломойского, а инвесторы подадут на Украину в суд, заявил журналист Сергей Руденко.

Сергей Руденко: Фактически это выбор – мы идем в цивилизованный мир, где все происходит по правилам, или остаемся в серой зоне российского влияния Фото: Сергій Руденко / Facebook

В результате войны против "зеленой" энергетики, которую в Украине ведут "отдельные олигархи и связанные с ними народные депутаты", страна рискует нарваться не только на многомиллионные штрафы, но и попасть в новую энергетическую зависимость от России, написал на своей странице в Facebook 14 января журналист Сергей Руденко.

"В свое время, следуя общеевропейскому тренду, было принято решение развивать "зеленую" энергетику. Согласно стратегии, доля "зеленых" киловатт в 2035 году должна достичь 25% в общем энергобалансе. Сегодня до этих показателей нам еще далеко, но уже существует устойчивая тенденция – инвесторы со всего мира начали вкладывать в развитие "зеленой" энергетики Украины. Безусловно, важную роль в этом процессе играет стимулирующий "зеленый" тариф, уплату которого гарантировало государство. Инвесторам выгодно вкладывать деньги в украинскую энергетику: развивать инфраструктуру, обновлять энергосети, создавать новые рабочие места. Сегодня же олигарх Игорь Коломойский через суды всячески пытается отменить стимулирующий тариф для "зеленых" киловатт", – заявил Руденко.

Он добавил, что такие действия председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус объясняет тем, что из-за "зеленых" тарифов возрастает цена электроэнергии, а следовательно, его отмена уменьшит размер платежек.

"Однако он не уточняет, что для украинцев цена на электроэнергию фиксирована и не зависит от "зеленого" тарифа, а вот для заводов Коломойского, потребляющих ну очень много, это будут дополнительные скидки. Для понимания: рынок электроэнергии в Украине составляет примерно 500 млрд грн, расходы на "зеленую" энергетику – 40 млрд грн, то есть 8% от рынка. Что будет, если будет отменен "зеленый" тариф? Цена на электрическую энергию для Коломойского снизится. Но начнутся суды – ведь инвесторы вкладывали деньги в Украину под определенные условия, и эти условия в одностороннем порядке вдруг отменяют. И тогда уже Украине придется возмещать миллиардные убытки", – убежден журналист.

Руденко отметил, что все объекты традиционной энергетики в стране строились еще в советское время и сроки их эксплуатации истекают.

"Денег на комплексную модернизацию надо больше, чем на развитие "зеленой" энергетики. Если не создавать альтернативы, очень скоро мы будем вынуждены покупать не только газ, но и электроэнергию. У кого? У России, по той цене, которую она установит. Поэтому платить меньше украинцы за свет не станут, инвестклимат в стране будет уничтожен, а у Москвы появятся новые рычаги влияния на Киев. Возвращаясь к "зеленой" энергетике, возможно, государство в свое время допустило некоторые ошибки даже по размеру тарифа, но это не повод брать и все отменять. Есть общепринятые процедуры, европейская практика, как можно в диалоге с инвесторами пересмотреть тарифы и условия, по которым будет развиваться отрасль в дальнейшем. Кстати, определенные законодательные инициативы для цивилизованного решения проблемы уже зарегистрированы в парламенте", – подчеркнул он.

Ситуация вокруг "зеленой" энергетики показывает западным инвесторам, заботится ли новая власть в Украине об интересах государства или "выполняет прихоти олигарха Коломойского", считает автор.

"Фактически это выбор – мы идем в цивилизованный мир, где все происходит по правилам, или остаемся в серой зоне российского влияния", – заявил Руденко.

Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от "Голоса", члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, этот законопроект – компромиссный, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа поддерживает большинство участников рынка, отметила народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

13 декабря голосование по этому законопроекту было провалено в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.