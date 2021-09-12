Хакерам пока не удалось найти уязвимости в "Дії" – Федоров

"Почти ничего мы не потратили. Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока еще не потрачены. Это говорит о безопасности [приложения]. Есть специальная платформа, хакеры со всего мира работают, пытаются найти какие-то уязвимости, пока нет никаких", – сказал он.

В Минцифы рассказывали, что для поиска уязвимостей "белые" хакеры используют специально созданную для этого копию "Дії".

Ведущий спросил, атакуют ли само приложение хакеры, которые хотят нанести вред государству и пользователям.

"Постоянно есть какие-то проявления, но все надежно, все работает, "Дія" постоянно набирает новых пользователей", – ответил министр.

Он подчеркнул, что пользоваться приложением безопасно.

"Дія" не сохраняет персональные данные", – уточнил Федоров.