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Хакерам пока не удалось найти уязвимости в "Дії" – Федоров

Федоров: Все надежно, все работает, "Дія" постоянно набирает новых пользователей
Федоров: Все надежно, все работает, "Дія" постоянно набирает новых пользователей
Фото: Mykhailo Fedorov / Facebook

В ходе баг-баунти приложения "Дія" никто еще не получил вознаграждения за взлом "Дії", так называемы белым хакерам пока не удалось найти в ней уязвимости. Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в эфире канала "Интер" вечером 12 сентября.

"Почти ничего мы не потратили. Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока еще не потрачены. Это говорит о безопасности [приложения]. Есть специальная платформа, хакеры со всего мира работают, пытаются найти какие-то уязвимости, пока нет никаких", – сказал он. 

В Минцифы рассказывали, что для поиска уязвимостей "белые" хакеры используют специально созданную для этого копию "Дії"

Ведущий спросил, атакуют ли само приложение хакеры, которые хотят нанести вред государству и пользователям. 

"Постоянно есть какие-то проявления, но все надежно, все работает, "Дія" постоянно набирает новых пользователей", – ответил министр. 

Он подчеркнул, что пользоваться приложением безопасно. 

"Дія" не сохраняет персональные данные", – уточнил Федоров. 

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко". 

Баг-баунти Минцифры первый раз запускало в конце 2020 года. Тогда, по словам руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислава Баника, нашли несколько технических багов самого низкого уровня, которые не имеют опасности для пользователей.

Второй этап начался в конце июля 2021 года, он будет продолжаться шесть месяцевПризовой фонд конкурса – 1 млн грн. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, хакеры, конкурс, безопасность, приложение, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры
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