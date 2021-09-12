Хакерам пока не удалось найти уязвимости в "Дії" – Федоров

"Почти ничего мы не потратили. Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока еще не потрачены. Это говорит о безопасности [приложения]. Есть специальная платформа, хакеры со всего мира работают, пытаются найти какие-то уязвимости, пока нет никаких", – сказал он.
В Минцифы рассказывали, что для поиска уязвимостей "белые" хакеры используют специально созданную для этого копию "Дії".
Ведущий спросил, атакуют ли само приложение хакеры, которые хотят нанести вред государству и пользователям.
"Постоянно есть какие-то проявления, но все надежно, все работает, "Дія" постоянно набирает новых пользователей", – ответил министр.
Он подчеркнул, что пользоваться приложением безопасно.
"Дія" не сохраняет персональные данные", – уточнил Федоров.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".
Баг-баунти Минцифры первый раз запускало в конце 2020 года. Тогда, по словам руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислава Баника, нашли несколько технических багов самого низкого уровня, которые не имеют опасности для пользователей.
Второй этап начался в конце июля 2021 года, он будет продолжаться шесть месяцев. Призовой фонд конкурса – 1 млн грн.