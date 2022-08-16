85% жителей Украины считает себя прежде всего гражданами Украины, в категории 70+ таких меньше – опрос

Респондентам в июле задавали вопрос: "Кем вы себя прежде всего считаете?".

85% выбрали ответ: "Гражданином Украины".

Другие варианты ответов набрали менее 5%. Так, "жителем села, города или района, в котором он проживает", считают себя 4,8% опрошенных, "представителем своего этноса, нации" – 3,3%.

0,9% респондентов считают себя гражданами уже 30 лет не существующего Советского Союза.

Скриншот: kiis.com.ua

По данным КМИС, меньше всего считающих себя прежде всего гражданами Украины оказалось в возрастной категории 70+ (78,1%).

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился 6–20 июля среди граждан старше 18 лет, которые на 24 февраля проживали на подконтрольной украинским властям территории страны. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interview, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.