85% жителей Украины считает себя прежде всего гражданами Украины, в категории 70+ таких меньше – опрос

Респондентам в июле задавали вопрос: "Кем вы себя прежде всего считаете?".
85% выбрали ответ: "Гражданином Украины".
Другие варианты ответов набрали менее 5%. Так, "жителем села, города или района, в котором он проживает", считают себя 4,8% опрошенных, "представителем своего этноса, нации" – 3,3%.
0,9% респондентов считают себя гражданами уже 30 лет не существующего Советского Союза.
По данным КМИС, меньше всего считающих себя прежде всего гражданами Украины оказалось в возрастной категории 70+ (78,1%).
Опрос проводился 6–20 июля среди граждан старше 18 лет, которые на 24 февраля проживали на подконтрольной украинским властям территории страны. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interview, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.