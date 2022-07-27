43% украинцев считают, что на восстановления страны хватит пяти лет – опрос

28% опрошенных считают, что на восстановление нужно до 10 лет. Увеличилось количество тех, кто видит перспективу восстановления в долгосрочном периоде – более 10 лет (с 10% до 21%) и уменьшилось количество тех, кто считал, что восстановление займет меньше года (с 13% до 5%).
В полтора раза уменьшилось количество тех, кто готов лично присоединиться к восстановлению страны – с 61% до 45%. 46% отметили, что хотели, но не имеют возможности. Больше всего к восстановлению готовы присоединиться жители востока, респонденты в возрасте от 18 до 50 лет, мужчины, более обеспеченные и сменившие место жительства.
Почти 90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия. Кроме того, 21% украинцев считают, что к этому должны присоединиться страны Европы, 18% – международные организации, 11% – США. Выросло количество тех, кто считает, что присоединиться должна и Украина, – с 10% до 15%.
Опрос проводился 23–24 июля среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики.
Выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенного пункта. Выборочная совокупность – 1000 респондентов. Метод опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Украины Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.