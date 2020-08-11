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Абсолютному большинству жителей оккупированных территорий не стоит бояться возвращения украинской власти – правозащитник

Около 95% населения оккупированных украинских территорий не столкнутся с какими-то негативными последствиями со стороны государства после возвращения в состав Украины из-за того, что они способствовали оккупационному режиму, принимали участие в референдуме или стояли на блокпостах, заявил глава Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

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Глава представительства президента Украины в Крыму Кориневич: амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления
Глава представительства президента Украины в Крыму Кориневич: амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления 
Фото: dan-news.info

Абсолютному большинству жителей оккупированных территорий не стоит бояться прихода украинской власти, они не будут нести никакой ответственности. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

"Понятно, что большинство – около 95% населения, не столкнутся с какими-то негативными последствиями со стороны государства из-за того, что они, например, способствовали оккупационному режиму или принимали участие в референдуме, стояли на блокпостах, носили оружие и так далее", – пояснил глава Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Глава представительства президента Украины в АР Крым Антон Кориневич отметил, что в концепции украинской стороны не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности. Однако есть понимание, кто должен быть амнистирован, а кто наказан.

"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", – сказал Кориневич.

По его словам, в концепции указано, что никакая амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления и нарушение международного гуманитарного права. Она предусматривает также люстрацию лиц, занимавших высокие должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма, или занимавшихся организацией сепаратистских референдумов.

Это значит, что после прихода украинской власти на эти территории коллаборанты определенное время не смогут занимать должности в органах государственной и местной власти, пишет издание.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.

Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.

В мае 2020 года вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Рада может принять законы об амнистии и коллаборационизме.

Теги: Россия, Крым, амнистия, Донбасс, оккупация, сепаратисты, Александр Павличенко, реинтеграция, война на Донбассе
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