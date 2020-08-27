Бизнес-ассоциации Украины призывают перезапустить реформу таможни

27 августа члены Украинского совета бизнеса обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о перезапуске реформы таможни.

Реформа таможни в Украине нуждается в перезапуске. Об этом 27 августа в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю заявили члены 90 бизнес-ассоциаций, входящих в Украинский совет бизнеса.

Так, законом 440-IX от 14 января 2020 года (проект №2318-1) были внесены изменения в законодательство в части усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики с учетом образования Государственной таможенной и Государственной налоговой служб, вводится новый формат их деятельности как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Также был наработан комплексный план реформы налоговых и таможенных органов, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Украины №542-р. В конце 2019 года реформы Государственной налоговой службы (ГНС) и Гостаможслужбы начали разворачиваться по плану: в частности, в таможенной службе Украины были проведены кадровые ротации руководителей таможен – руководящий состав обновлен на 50%. Однако к началу 2020 года новых руководителей ГНС и Гостаможслужбы неожиданно уволили и реформы остановились.

"В настоящее время в реформировании и деятельности ГНС мы наблюдаем существенный прогресс: согласно последней статистике, сборы по НДС выросли на 40% (за шесть месяцев 2020 года в сравнении с таким же периодом 2019-го), в целом по общему фонду государственного бюджета наблюдается перевыполнение за январь – август на сумму 14,6 млрд грн, а представители розничных рынков отмечают сокращение доли теневого сектора", – говорится в обращении.

В то же время в реформировании и деятельности Гостаможслужбы представители бизнеса и эксперты рынка положительных тенденций не наблюдают.

Концепция реформирования таможни была принята на заседании Национального совета реформ 30 июня 2020 года. В ней предусматривалось создание сети "открытых таможенных пространств", повышение зарплат таможенников, модернизация инфраструктуры таможен, автоматизация и диджитализация таможенной системы. Согласно документу, таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса. Также реформа предусматривает усиление ответственности за нарушение таможенных правил и унификацию таможенных ставок.

"Для реализации концепции Офисом простых решений были наработаны и направлены в Офис президента и Кабмин Украины соответствующие проекты нормативно-правовых актов. С тех пор прошло уже больше месяца... Отсутствие качественной реформированной таможенной службы годами искажает конкуренцию и приводит к недополучению государственным бюджетом, согласно расчетам аналитических центров, суммы от 60 до 90 млрд гривен ежегодно", – подчеркнули авторы обращения.

Учитывая все это, представители бизнеса считают необходимым срочное принятие соответствующих документов и завершение реформы таможенной службы.