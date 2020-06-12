BlaBlaCar изменил правила перевозки пассажиров

Сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar запустил новую функцию, которая позволит водителям брать только одного пассажира в салон.

Онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar в связи с пандемией коронавируса добавила новые функции на своей платформе. Об этом говорится на сайте компании.

Теперь каждый раз во время публикации или бронирования поездки BlaBlaCar будет напоминать каждому пользователю о рекомендациях по безопасности, включая: не ехать в случае возникновения симптомов, быть в маске, соблюдать безопасную дистанцию, не здороваться за руки.

Также чтобы повысить уровень безопасности во время поездки, BlaBlaCar объявил о новой функции "Только один человек, который будет сидеть сзади": чтобы соблюдать социальное дистанцирование в автомобиле, водители могут принять только одного пассажира, который будет сидеть на заднем сиденье.

BlaBlaCar – крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. Сервис был основан в 2006 году французом Фредериком Маззеллой.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

За весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человек, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.