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Больше половины киевлян хотят снова видеть мэром столицы Кличко – соцопрос

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Больше половины киевлян хотят снова видеть мэром столицы Кличко – соцопрос / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

Действующий киевский городской голова Виталий Кличко остается лидером рейтинга кандидатов на пост мэра Киева на следующих выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 сентября результаты социологического опроса "Общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в Киеве", которые провел Центр прикладных исследований по заказу Центра развития городов.

Отвечая на вопрос "Если бы выборы мэра Киева проходили в следующее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?", 56,4% респондентов среди определившихся с выбором ответили, что проголосовали бы за действующего мэра столицы.

За лидера партии "24 августа" Сергея Притулу готовы были бы проголосовать 23,8% избирателей среди определившихся с выбором. За представительницу партии "Слуга народа", супругу президента Украины Елену Зеленскую, которая занимает третье место, – 6,3%.

Таким образом, Кличко опережает ближайшего конкурента почти в три раза.

Фото: cpd.com.ua
Фото: cpd.com.ua

Опрос "Изучение общественного мнения по общественно-политической и социально-экономической ситуации в Киеве" проводился с 10-го по 23 августа 2022 года путем анкетного опроса в форме личного интервью методом "F2F" с использованием электронных носителей (планшетов). В опросе приняли участие 1017 жителей Киева от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Контекст:

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре. Он занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. 

Теги: Киев, Виталий Кличко, выборы, рейтинг, соцопрос, Сергей Притула, Елена Зеленская, мэр
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