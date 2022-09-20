Больше половины киевлян хотят снова видеть мэром столицы Кличко – соцопрос

Отвечая на вопрос "Если бы выборы мэра Киева проходили в следующее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?", 56,4% респондентов среди определившихся с выбором ответили, что проголосовали бы за действующего мэра столицы.

За лидера партии "24 августа" Сергея Притулу готовы были бы проголосовать 23,8% избирателей среди определившихся с выбором. За представительницу партии "Слуга народа", супругу президента Украины Елену Зеленскую, которая занимает третье место, – 6,3%.

Таким образом, Кличко опережает ближайшего конкурента почти в три раза.

Фото: cpd.com.ua

Опрос "Изучение общественного мнения по общественно-политической и социально-экономической ситуации в Киеве" проводился с 10-го по 23 августа 2022 года путем анкетного опроса в форме личного интервью методом "F2F" с использованием электронных носителей (планшетов). В опросе приняли участие 1017 жителей Киева от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 3,1%.