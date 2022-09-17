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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко – премьеру Чехии: Единство цивилизованного мира вокруг Украины – залог мира во всей Европе

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Петр Фиала (слева) заверил мэра Киева в дальнейшей помощи Украине
Петр Фиала (слева) заверил мэра Киева в дальнейшей помощи Украине
Фото: kyivcity.gov.ua

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко встретился с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в Праге. Они обсудили дальнейшую поддержку Украины в экономической, гуманитарной и военной сферах, сообщает сайт КГГА.

"Мы благодарны Чехии, которая сегодня председательствует в Евросоюзе, за поддержку европейских стремлений Украины и за всю ту помощь, которую вы оказываете. Благодарны и за отношение к украинцам – ваше государство предоставило временное убежище 460 тыс. украинских граждан, которые спасались от войны. Мы это ценим. Мы сегодня боремся и за свободу каждого европейца на самом деле. Не стоит полагать, что Россия остановится, если завоюет Украину. Это не так. Поэтому единство цивилизованного мира вокруг Украины – залог мира во всей Европе", – подчеркнул мэр столицы Украины.

Фиала заверил его в дальнейшей помощи Украине и отметил, что поддержка чешским обществом украинцев не ослабнет, хотя Россия и пытается давить на общественное мнение европейских стран высокими ценами на энергоресурсы и массированной пропагандой.

"Чехия с самого начала агрессии России – с 2014 года – понимала, что поддерживать Украину надо всеми силами. Потому что Путин пойдет дальше. И это не преувеличение, что вы сражаетесь сегодня и за нас – европейцев. А мы должны выдержать этот сложный период, который нас ждет зимой, и дальше вам помогать", – сказал премьер Чехии.

Кличко во время визита в Прагу также принял участие в заседании бюро Европейского комитета регионов, где обсуждалась тема восстановления Украины. Кличко наградили почетным сертификатом члена Европейского комитета регионов. Также мэр Киева выступил в резиденции мэра Праги перед постоянными представителями (послами) 27 стран – членов ЕС при Евросоюзе.

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

Также Чехия выступает за ужесточение выдачи виз россиянам, а министр образования, исследований и инноваций Чехии Хелена Лангшадлова призывала признать РФ страной-террористом.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Чехия, КГГА, война России против Украины, мэр
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