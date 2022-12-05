В Yasno объяснили, как связаны энергосистемы Украины и ЕС, чтобы "развеять зрадоньку, что Украина продает электроэнергию"

Он напомнил, что правительство запретило экспорт электроэнергии 10 ноября.
"Энергосистема Украины продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы. И тут я хочу развеять зрадоньку, что Украина продает электроэнергию. Мы не экспортируем электроэнергию", – написал он.
Коваленко отметил, что оппоненты могут показать скриншоты сайта европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E, "на которых видно, что экспорт есть".
"Объясняю. На сайте entsoe.eu есть дашборд со вкладкой Scheduled Commercial Exchanges, то есть коммерческие поставки. Там в Украине и на импорт, и на экспорт – ничего. Также есть вкладка Cross-Border Physical Flow, где указан результат балансировки систем. Например, Украина получает какие-то объемы электроэнергии от систем европейских стран и отдает те же объемы в системы европейских стран, соответственно балансируя их. Например, вчера Словакия отдала в Украину с 12.00 до 1.00 282 МВт (скриншот 1). И отдала Румынии 201 МВт (скриншот 2). Есть еще Молдова, которая передает нам [электроэнергию], а мы от нее передаем Венгрии. Как часть европейской энергосистемы", – продолжил он.
Топ-менеджер подчеркнул, что коммерческого экспорта нет, Украина не продает электроэнергию.
"Никто не хочет отключать украинцев просто так. Более того, сейчас мы вернемся к графикам, но стоит учитывать, что от них могут быть незначительные отклонения для балансировки. Поэтому прошу набраться терпения, энергетики работают на максимум. Убежден, мы выйдем из этой ситуации победителями, как и из всей войны!" – добавил Коваленко.
Украина до российских атак на энергетические объекты экспортировала электроэнергию в Европу, но с 11 октября после массированных ракетных ударов России прекратила поставки. После атаки об экспорте не может быть речи до весны 2023 года, подчеркивал 27 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардепа от "Слуги народа" Андрей Герус. Осенью РФ совершила семь массированных атак на украинскую энергосистему, из-за чего возник дефицит мощности, сообщали в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" 28 ноября.
Информация о том, что Украина якобы продает электроэнергию, – фейк, который активно распространяется Россией. Об этом ранее подчеркивали в ДТЭК и "Укрэнерго".
"Цель распространителей – взбудоражить общество, измученное отключениями электроэнергии, и переключить внимание от российских ракетных ударов, из-за которых у украинцев перебои со светом", – объясняли в сообщении "Укрэнерго" 18 ноября.