Детские оздоровительные лагеря заработают с 31 июля – глава Херсонской ОГА

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев заявил, что решение об открытии детских оздоровительных лагерей в области может быть принято на следующей неделе.

Детские оздоровительные лагеря возобновят работу с 31 июля. Об этом 17 июля в Facebook сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, ссылаясь на ответ замминистра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Получил ответ от главного санитарного врача Украины о возобновлении работы детских оздоровительных лагерей у нас в Херсонской области. Планируется, что это произойдет 31 июля", – написал он.

По словам Гусева, соответствующее решение Кабинета Министров может быть принято на следующей неделе.

Будут ли работать оздоровительные лагеря в других украинских регионах, из его сообщения неясно.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в марте. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям.

Деятельность детских лагерей в Украине сейчас запрещена. В июне Ляшко заявлял, что выступает против открытия детских лагерей в этом сезоне. Он подчеркивал, что каждый год в детских лагерях фиксируют до 80 вспышек кишечных инфекций, от которых детей лечат в инфекционных стационарах, которые сейчас специализируются на лечении больных COVID-19. 5 июля Ляшко говорил, что в Херсонской области собираются открыть один лагерь в тестовом режиме.