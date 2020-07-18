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Детские оздоровительные лагеря заработают с 31 июля – глава Херсонской ОГА

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев заявил, что решение об открытии детских оздоровительных лагерей в области может быть принято на следующей неделе.

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Гусев сообщил, что с 31 июля заработают детские лагеря
Гусев сообщил, что с 31 июля заработают детские лагеря
Фото: Юрій Гусєв / Facebook

Детские оздоровительные лагеря возобновят работу с 31 июля. Об этом 17 июля в Facebook сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, ссылаясь на ответ замминистра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Получил ответ от главного санитарного врача Украины о возобновлении работы детских оздоровительных лагерей у нас в Херсонской области. Планируется, что это произойдет 31 июля", – написал он.

По словам Гусева, соответствующее решение Кабинета Министров может быть принято на следующей неделе.

https://www.facebook.com/Husyev/posts/592684101677597

Будут ли работать оздоровительные лагеря в других украинских регионах, из его сообщения неясно.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в марте. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям.

Деятельность детских лагерей в Украине сейчас запрещена. В июне Ляшко заявлял, что выступает против открытия детских лагерей в этом сезоне. Он подчеркивал, что каждый год в детских лагерях фиксируют до 80 вспышек кишечных инфекций, от которых детей лечат в инфекционных стационарах, которые сейчас специализируются на лечении больных COVID-19. 5 июля Ляшко говорил, что в Херсонской области собираются открыть один лагерь в тестовом режиме.

Теги: Кабинет Министров, Херсонская область, карантин, Юрий Гусев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Виктор Ляшко, коронавирус
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