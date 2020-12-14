Директор киевской школы о проекте "Всеукраинская школа онлайн": Команда Минобразования сделала колоссальную работу

Директор киевской специализированной школы №210 Дмитрий Ламза рассказал о своем телефонном разговоре с и.о. министра образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом, который обещал, что скоро в Украине будет собственная школа онлайн.

Дмитрий Ламза: Я считал, что речь идет о далеком будущем. Но сегодня убедился, что разговор стал реальностью Фото: Дмитро Ламза / Facebook

Сейчас каждой школе необходимо максимально подготовиться ко второму семестру, который начнется дистанционно из-за запланированного с 8-го по 24 января карантина. Об этом в своем Facebook написал директор киевской специализированной школы №210 Дмитрий Ламза.

"И что я вижу! МОН не терял времени и начал делать свою работу над ошибками. Много шума появилось вокруг новой "Всеукраинской школы онлайн", которую недавно презентовали Министерство образования и науки Украины и Министерство цифровой трансформации Украины. После того как официально обнародовали ВШО, я к ней отнесся довольно сдержанно и критически, считал, что ничего хорошего в нашем МОН не предложат. Но то, что я увидел, изменило мое представление об этой школе. Ибо если ребенку что-то будет непонятно или будут трудности в обработке той или иной темы, он может спокойно обращаться к ВШО. Мне как учителю тоже есть что там делать, я увидел в этой школе большой и содержательный материал", – написал педагог.

Он рассказал о телефонном разговоре с и.о. министра образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом, который сказал, что скоро в Украине будет собственная школа онлайн.

"Я считал, что речь идет о далеком будущем. Но сегодня убедился, что разговор стал реальностью. Команда специалистов сделала колоссальную работу, которая способна сегодня облегчить жизнь всех участников образовательного процесса. На платформе доступны материалы для учащихся 5–11-х классов: видеоуроки, тесты, материалы для самостоятельной работы по 18 основным предметам", – отметил Ламза.

Директор школы пояснил, что "Всеукраинская школа онлайн" – это современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения с материалами, которые отвечают государственной программе.

"Это платформа, которая не позволит соискателю образования скучать. Именно здесь ребенок сможет максимально обогатить свои знания. Мне очень приятно, что министерство справилось с поставленной перед ним задачей. На самом деле, теперь мы можем радоваться и гордиться, ведь имеем свою школу онлайн", – написал он и опубликовал ссылку на ВШО.

Обучение в украинских школах в период жесткого карантина в январе будет полностью дистанционным либо учебные заведения уйдут на каникулы. По словам главы МОН, руководство каждой школы будет самостоятельно определять, уходить ли учебному заведению на время локдауна на каникулы или продолжать обучение в удаленном режиме.

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".