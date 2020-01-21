Дочку гражданина Украины, арестованного за издевательство над ребенком, отправили в специальное учреждение в Амстердаме – посольство

Карпук: В данной ситуации действует международное частное право – у каждой из сторон есть свои права и обязанности перед ребенком Фото: Koninklijke Marechaussee / Facebook

Дочку задержанного за издевательство над ребенком гражданина Украины отправили в специальное учреждение в Амстердаме, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" руководитель консульского отдела посольства Украины в Нидерландах Юрий Карпук.

"Гражданин Украины арестован за издевательства над ребенком. Факт жестокого обращения подтвердили и свидетели, пассажиры на борту. Он жестоко обращался с ребенком, что вызвало соответствующую реакцию окружающих. Ребенок – гражданин Уругвая и РФ, его мать – россиянка. Она находится в России, но остается в контакте с компетентными органами Нидерландов. Посольство Украины – точно так же. Посольство Уругвая подтвердило факт рождения ребенка в Латинской Америке. И тоже находится на связи с компетентными органами. По паспорту ребенку три года. Он остается в специальном учреждении в Амстердаме. Вся правовая защита ему обеспечена", – подчеркнул Карпук.

По его словам, задержанный гражданин Украины в любом случае понесет ответственность за издевательства над ребенком.

"Наша задача – обеспечить правовое сопровождение дела. В данной ситуации действует международное частное право – у каждой из сторон есть свои права и обязанности перед ребенком. Как у гражданина Украины, так и у гражданки РФ. Сейчас идет следствие. Наш гражданин защищен, у него есть адвокат. Правда, такие дела в Нидерландах затягиваются, так как тут затронуты интересы трех сторон. В любом случае наш гражданин понесет ответственность – издеваться над ребенком нельзя. Это нарушение его прав в любой стране. Мать ребенка – абсолютно адекватная, разговаривает на украинском языке, мы с ней поддерживаем контакт тоже. Угрозы ребенку нет", – резюмировал Карпук.

18 января в аэропорту в Нидерландах по подозрению в жестоком обращении с ребенком задержали 47-летнего гражданина Украины. В королевской военной полиции Нидерландов уточнили, что в инцидент, произошедший в самолете, вмешались свидетели и члены экипажа. После этого трехлетнюю девочку забрал экипаж.